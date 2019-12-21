سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 21 ديسمبر في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.