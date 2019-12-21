حرص عدد من الفنانين، على زيارة الشيف علاء الشربيني، عقب خروجه من المستشفى مؤخرًا، بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه، قبل أيام.

ونشر الفنان عمر متولي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من داخل منزل علاء الشربيني، يظهر فيها الفنان صلاح عبدالله، وأحمد صلاح السعدني، ومحمود البزاوي، وأيمن بهجت قمر، مُعلقًا عليها: "الحبايب.. ألف سلامة علاء الشربيني".

يذكر أن علاء الشربيني، مُقدم برنامج "أحلى أكلة"، على قناة "ON E"، كان يُعاني من مشكلات صحية في قدمه، في الفترة الأخيرة، مُمثلة في انسداد بالشرايين حتى تطلب الأمر تدخلا جراحيا، وإجراء عملية جراحية بشكلٍ عاجل.