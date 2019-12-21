أعلن خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، افتتاح متحف الغردقة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وشددا على الشركة المعلنة بسرعة الانتهاء من الأعمال بمتحف الغردقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ البحرالأحمر، ووزير الآثار، وذلك لبحث سرعة الانتهاء من الموقف التنفيذي للأعمال، وبحث المعوقات التي تواجه أعمال التطوير بمحيط المتحف.

وأصدر المحافظ تعليمات للدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية حتى يجرى الانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف والمحيط الخارجي قبل منتصف الشهر المقبل، وذلك لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في شهر يناير المقبل.

من جانبه طالب "العناني" من الشركة المنفذة للمشروع بضرورة وضع لوحات إعلانية ودعائية خارج المتحف، تتضمن القطع المعروضة بالداخل مع وجود خلفيات لمدن المحافظة الساحلية، ما يساهم في الترويج للسياحة الثقافية والترفيهية في آن واحد.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تفقدا متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وشملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض، إضافة إلى تفقد الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.