أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر اليوم السبت، استقبال ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتي قادمة من ميناء شرم الشيخ.

كما تداولت موانئ البحر الأحمر 539 شاحنة بضائع و17 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهي أمانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز إكسبريس وعلى متنهم 150 شاحنة وسيارتين، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 97 شاحنة و5 سيارات، وغادرت 4 سفن وهي على متنهم 171 شاحنة و6 سيارات.

كما يشهد ميناء نويبع رحلة كوكية "وصول وسفر" للسفينة سيناء وعلى متنها 57 شاحنة و3 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 33 شاحنة وسيارة وغادرت السفينة سيناء وعلى متنها 31 شاحنة.