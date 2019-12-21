ذكرت وكالة "بلومبرج" أنّ رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، وافق على بيع فندقين تابعين له في العاصمة البريطانية لندن لشركة أوروبية بمئات ملايين الدولارات، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الصفقة قولهم إنّ مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري الأسبق وافق على بيع الفندقين Sanderson وSt. Martins Lane بقيمة 255 مليون جنيه استرليني أي 333 مليون دولار لشركة Vivion التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، وتحظى بدعم قوي من قبل عائلة رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

وأكدت شركة "فيفيون"، في بيان أصدرته أمس، أنّها وافقت على شراء فندقين وسط لندن بالقيمة المذكورة، دون الكشف عن أسميهما، والطرف الثاني في الصفقة.

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، اشترى "بن جاسم" الفندقين قبل ثمانية أعوام بقيمة 192 مليون جنيه أي نحو 250 مليون دولار.