بسبب حفل زفاف شقيقه.. تفاصيل سرقة 100 ألف جنيه من شقة ببني سويف

تكثف مباحث مديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، جهودها لكشف غموض سرقة إحدى الشقق في برج سكني بمدينة بني سويف، أثناء حضور مالكها لحفل زفاف خاص بشقيقه بمدينة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد . ع . ا" 35 عاما، تاجر، يفيد بتعرض شقته للسرقة من قبل أحد اللصوص وسرقة حوالي 100 ألف جنيه، عقب توجه لحضور حفل زفاف شقيقه وعند عودته للمنزل في وقت متأخر من الليل اكتشف فتح دولاب غرفة النوم وسرقة 75 ألف جنيه، وسرقة 25 ألف جنيه أخرى من الغرفة المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال المُبلغ أن هناك كسر بالشفاط الكهربائي الخاص بدورة مياه الشقة المطل على المنور مرجحا أن يكون منفذ سرقة الشقة من الحمام وتمكن من دخول الشقة وسرقة ما بداخلها وفر هاربا، وتحرر محضر رقم 20883 جنح قسم شرطة بني سويف وتولت النيابة التحقيق.