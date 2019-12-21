لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في تحطم طائرة صغيرة في مدينة سالزبورج النمساوية.

وقال مدير عمليات الإغاثة، أنتون فويتوفر، في تصريح اليوم السبت، إنّ الطائرة تحطمت في مقاطعة بينتسجاو بالقرب من مدينة سالزبورج، وأن موقع الحادث يقع في وسط الغابة لذا كان من الصعب للغاية الوصول إلى الطائرة، لكنه تأكد مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة للغاية.

وأضاف أنّ فريق الإغاثة اضطر إلى السير على الأقدام لمسافة حوالي 400 متر للوصول إلى موقع الطائرة المنكوبة، لافتا إلى أن خمس سيارات إسعاف وطبيب للطوارئ وطائرة هليكوبتر هرعت على الفور إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ كانت متعثرة بسبب الظروف الجوية الصعبة أثناء إجراءات الإنقاذ، حيث تساقطت الثلوج بكثافة مع وجود ضباب .

وأوضح أنّ هوية الضحايا لا تزال غير واضحة، كما أنّ أسباب الحادث غير معروفة وجاري إجراء التحقيقات اللازمة.