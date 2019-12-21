أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بالطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.