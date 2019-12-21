تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "المحطة الأخيرة لمفاضوات النهضة: مصر تنبه لأهمية الوقت وتسعى لاتفاق شامل"، و"انطلاق حملة مراكب النجاة من الفيوم الأسبوع المقبل".

كما تقرأ حوارا خاصا مع زعيم تيار الإصلاح في حركة فتح يكشف خلاله عن أن ثورة 30 يونيو منعت تفكك الدول الوطنية، وأن مصر والأردن أكثر الدول تأثيرا في القضية الفلسطينية، وتقرأ ملفا خاصا بعنوان "حماس ضد الاصطفاف العربي".

وفي "الوطن الاقتصادي"، تقرأ "بعد إطلاق 4 مبادرات بـ231 مليار جنيه.. الحكومة والبنك المركزي يقودان ثورة إنتاجية لدعم النمو"، و"الصادرات المصرية تتراجع في أول 9 أشهر من العام الجاري والواردات تواصل الصمود أمام المنتج المحلي".

وتقرأ في "الوطن الرياضي"، "الأهلي يكثف تحركاته لضم مهاجم لوزين.. وتغييرات في التشكيل أمام الاتحاد بسبب الإجهاد"، و"الزمالك يشكو الغندور بعد التعادل مع سموحة وكارتيرون يتهم اللاعبين بالأنانية ويهاجم بن شرقي".