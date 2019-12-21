بدأت أعمال حفر مجرى للصرف الصحي المتجمع في بعض مناطق قرية علوش، نتيجة تسرب مياه الصرف من أحواض محطة الصرف الرئيسية لمدينة مرسى مطروح المجاورة للقرية.

وتابع اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أعمال الحفر ووضع مواسير لتصريف المياه بمنطقة علوش لعدم تراكم المياه كحل سريع وعاجل طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لخدمة أهالي القرية بتنفيذ وإشراف مجلس مدينة مطروح.

من ناحية أخرى، تفقد المعداوي، مساء اليوم، خلال جولة ميدانية منطقة السواني بمدينة مرسى مطروح لإجراء المعاينات بالشوارع قبل أعمال الرصف والكهرباء.

وقال "المعداوي" إنّه جاري التنسيق مع شركة كهرباء البحيرة لإزالة الأعمدة الهوائية المتهالكة بعد تركيب الأعمدة الجديدة من نهاية شارع المحطة حتى شارع الملح بعلم الروم قبل أعمال الرصف للمنطقة، موجها برفع كفاءة منطقة حي الشروق بالكيلو 7 بعد زيارة المحافظ لها الأسبوع الماضي.