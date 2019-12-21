ودع الفنان محمد حماقي، الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، حيث وصف هذا الموسم بأنه استثنائي، وذلك على هامش الحلقة الأخيرة من هذا الموسم الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "حماقي": "عندنا ذكريات كتير مع الموسم ده مش هنقدر ننساها، سعيد جدا بالموسم وشراكة المدربين والعلاقة اللي بينا كانت جميلة، كنا مستمتعين بالمواهب وبرضوا الجمهور استمتع بهذه المواهب، كلهم كانوا حلوين، وبشكر كل القائمين على البرنامج".

وتابع: "القائمون على البرنامج عملوا مجهود جبار وكذلك الحضور، والمتسابقين وقسم السوشيال ميديا في البرنامج، كله عمل مجهود جبار".