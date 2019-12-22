راغب علامة يشعل مسرح "TheVoice" بأغنية "كان غيرك أشطر".. وأحلام ترقص

تألق الفنان اللبناني راغب علامة، بأغنيته الخليجية الجديدة "كان غيرك أشطر"، من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وذلك على مسرح برنامج " TheVoice"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، فيما رقصت الفنانة أحلام، أمام الحلاني على نغمات الأغنية.

وفاز المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق الفنان راغب علامة، بلقب الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" بعد عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج الليلة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من "ذا فويس" الليلة تنافسًا قويا بين المتسابقين الأربعة، رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ومهدي عياشي من فريق راغب علامه، وقدم كل متسابق أغنيتين في العرض المباشر الأخير.