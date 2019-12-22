صرح المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنّه جار تنفيذ أعمال رصف الطرق لمنطقة الإسكان الاجتماعي "قطع الأراضي" بمنطقة الـ100 فدان، وربطها بالمحاور الرئيسية للمدينة، والطريق الرابط علي الأوتوستراد.

وقال المهندس سيد همام إنّه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تحقيق الاستفادة للحاجزين لقطع الأراضي بالمنطقة، مشيرا إلى أنّه جارٍ تنفيذ أعمال دعم شبكة كهرباء المدينة، وأعمال تجهيز الموقع العام لمحطة محولات الكهرباء بطاقة 250ميجاوات، تمهيدا للافتتاح في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز أنّه تم بدء تنفيذ أعمال الرصف المرحلية لمناطق التوسعات (الأمل) بمنطقة 290 فدانا بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ جهاز تنمية مدينة 15 مايو، خطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة المرافق لمستحقيها، والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.