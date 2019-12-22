تستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.