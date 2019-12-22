أسدل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، الستار على فعالياته التي استمرت على مدى عشرة أيام، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

قدم المعرض الذي يتربع على مساحة 30.000 متر مربع كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي لـ 441369 زائراً أكثر من 50 فعالية متنوعة، وجمع 40 دولة حول العالم، وتنافس 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية، وسط تجديد وتنوع في نسخة المعرض لهذا العام، التي تعتبر الأكبر عن النسخ السابقة للمعرض باستقطاب 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والإطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما تمكن أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة من صعود منصات توقيع الكتب بالمعرض.

وعزز هذا التجمع الثقافي الكبير مكانة محافظة جدة في استضافة المعارض العالمية ما كفل للمعرض الاستمرارية على مدار 5 سنوات متتالية، وتقديم المنتج الثقافي بأبهى صوره ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض والتي تركز على الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، وذلك وسط تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

وأعطى المعرض الذي حصد أعداداً كبيرة من الزائرين، الدلالة على مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى، وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.