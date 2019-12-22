أصيبت ربة منزل و2 من أبنائها باختناق، إثر استنشاق غاز تسرب داخل شقتهم بمساكن سوزان مبارك شرق النيل في بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج في المستشفى التخصصي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي باستقبالها (سلوى ع. م. ع.- 50 عاما- ربة منزل)، وأبنائها (مادلين ع. م.- 18 عاما) و(أليكسا ع. م.- 20 عاما)، يقيمون بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل في بني سويف، مصابين باختناق إثر استنشاقهم غاز، والحالة العامة دون المتوسطة.

وكشفت التحريات الأولية والفحص حدوث تسرب للغاز بشقتهم ما أدى إلى اختناقهم، كما تبين من سؤال (عادل م. ع.- 59 عاما) بدون عمل، رب الأسرة، قرر أنه أثناء تواجده وأسرته بالمنزل حدث تسريب غاز، وحدث اختناق لهم، ونقلوا على إثرها للمستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب في الوقاعة، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر رقم 1314 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.