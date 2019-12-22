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محافظ الجيزة: 10 ملايين جنيه للتعاقد مع كوادر بشرية بالمستشفيات

محافظ الجيزة: 10 ملايين جنيه للتعاقد مع كوادر بشرية بالمستشفيات

فلاح يتهم طالب بالتحرش بابنه في بني سويف

فلاح يتهم طالب بالتحرش بابنه في بني سويف

بسبب التعديل الوزاري.. انعقاد جلسة البرلمان دون وزير شؤون النواب للمرة الأولى

بسبب التعديل الوزاري.. انعقاد جلسة البرلمان دون وزير شؤون النواب للمرة الأولى

من القتل للسجن 15 عاما.. 7 محطات في قضية "شهيد الشهامة"

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