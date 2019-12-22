فلاح يتهم طالب بالتحرش بابنه في بني سويف

اتهم فلاح طالب بالمرحلة الإعدادية بالتحرش بأبنه جنسيا، عقب استدراجه للأراضي الزراعية المتاخمة له بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقى العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا من " طه . ق . م" فلاح، 51 عاما، مقيم بقرية قمبش الحمراء، باتهامه لطالب بالمرحلة الإعدادية يدعى "خالد . م . ع" 13 عاما، مقيم نفس القرية، يفيد التحرش بابنه صاحب 7 أعوام، وبالصف الثاني الابتدائي، جنسيا بالأرض الزراعية المتاخمة لهم بزمام القرية.

وتبين من التحريات الأولية والفحص، وسؤال المبلغ، قرر قيام المتهم باستدراج ابنه إلى الأراضي الزراعية المتاخمة لمنزله بنفس القرية والتحرش به جنسياً.

كما تبين من التحريات وباستدعاء المتهم ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6762 إداري مركز شرطة ببا.