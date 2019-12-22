أصيبت سيدتان، اليوم الأحد، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة شرطة بهما أثناء عبورهما الطريق داخل مدينة دمنهور.

وكانت مستشفى دمنهور التعليمي قد استقبلت، كلًا من "إيمان وجيه إبراهيم محمد السيد" 57 سنة، و"أسماء محمد علي البواب" 37 سنة، مقيمتين بمدينة دمنهور مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء اصطدام سيارة شرطة بهما أثناء عبورهما الطريق أمام بنك الإسكندرية بشارع الجمهورية.

وقالت مصادر طبية أن السيدتين خرجتا اليوم من المستشفى بعد عمل الإسعافات اللازمة لهما، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.