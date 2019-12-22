إحالة المتهمين في "قتيل تلبانة" بالدقهلية للجنايات

قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة 5 أشخاص محبوسين إلى محكمة جنايات المنصورة وتحديد جلسة 28 يناير 2020، لاتهامهم جميعا بقتل شاب بقرية تلبانة بمركز المنصورة بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل وتكبيله بالأغلال الحديدية، والاعتداء علية بالضرب المبرح، وخطف شقيق المجني عليه وإجباره على الاعتداء بضرب شقيقة حتى الموت، وتصويرهما عاريا أثناء الاعتداء بالضرب ونشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مما استفز مشاعر وأحاسيس أهالي القرية وقيامهم بحرق محتويات منزل المتهمة الأولى.

ترجع الواقعة بعدما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة بقيام عددا كبيرا من الأهالي بقرية تلبانة مركز المنصورة بالتجمع أمام منزل المتهمة أمينة حسن محمد حامد 40 سنة عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة وقيامهم بحرق محتويات منزلها.

على الفور انتقلت قيادات المديرية ومباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، حيث جرى السيطرة على الأحداث وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن اتهام كلا من "أمينة خ. م"، 40 سنة عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة وابنتها "أميمة ب. ع"، ٢٤ سنة ربة منزل و"محمد م. ا"، ٣٢ سنة سائق توك توك و"محمد ن. ح" 42 سائق وشقيق المجني عليه "محمد المتولي رمضان أحمد" 21 عامل والمقيمين جميعا بقرية تلبانة بقتل المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل لهم لقيامهم بضرب المجني عليه "أحمد المتولي رمضان" عمدا مع سبق الإصرار وبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وما أن ظفروا به حتى كبلوه بالأغلال الحديدية وكمموا واعتدوا عليه بالضرب المبرح بأماكن متفرقة بجسده بواسطة عصا خشبية قاصدين من ذلك قتله مما أفضى إلى موته.

وأكدت النيابة في أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنهم في ذاتا الزمان والمكان احتجزوا المجني عليه كرها عنة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بمسكن المتهمة الأولى وعذبوه بالعصا الخشبية وتكبيله بالأغلال الحديدية وحيازتهم عصا خشبية وسلاسل حديدية وقطع من القماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أو الشخصية.

ووجهت النيابة للمتهمة الثانية حتى المتهم الرابع خطف المجني عليه، بعد أن أشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواة وارغموه على استقلال توك توك واقتادوه كرها عنه لمسكن المتهمة الأولى بتحريض منها.

ومن جانبه قال علي ماهر والى المدعى بالحق المدني، إنه سيطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وبصفة خاصة على المتهمة الأولى، مؤكدا أن المتهمين قد هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بعد أن جردوه من ملابسة كرها عنه كاشفين عن عورته ملتقطين له مقاطع فيديو وصور يظهر فيها عاريا.

وأضاف أن المتهمة الأولى قد أعدت مسكنها لحجز المجني عليه المتوفي وشقيقة داخل مسكنها وإجباره على الاعتداء على شقيقة المتوفي وتصويرهما بعد أن جردوهما من ملابسهما.