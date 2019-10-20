أمر خالد هرجة، رئيس نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم، بحبس 3 متهمين جدد في قضية تعذيب "قتيل تلبانة"، أحمد المتولي رمضان، 19سنة، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ليرتفع عدد المتهمين إلى 5 أشخاص بينهم المتهمة الرئيسية وشقيق القتيل.

وقررت النيابة حبس كلا من أميمة بدير عبد الله، ابنة المتهمة "أمينة محمد حسن، وشهرتها "فادية العرجة"، 52 سنة، ربة منزل، وشابين آخرين هما، محمد نافع محمد، ومحمد مجدي المتولي.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم محمد نافع محمد، نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الصدر بالمنصورة، ثم أعاد الجثة مرة أخرى إلى منزل "فادية"، وأن محمد مجدي المتولى، هو من ربط كلا من الشقيقين" أحمد ومحمد" بالجنازير وصورهما بالفيديو ثم أمرته "فادية" بفك محمد، لتأمر بتعذيب شقيقه بنفسه، وأن المتهمه "أميمة بدير عبد الله"، شاركت في تعذيب المجني عليه بكيه في كتفه.

وأكد "محمد"، شقيق المجني عليه، في تحقيقات النيابة، أنه وأخيه كانا يعملان لدى " فادية" ومعهما شاب ثالث اسمه " محمد أبو بيضه"، وطلبت منه فادية أن يربطه هو وأخيه بجنزير، وبعدها طلبت منه أن يفكه، وأحضرت سكينة ومسكت خشبة وهددتني بهما، وضربته خبطتين علي جسمه، وطلبت تسخين السكينة وقامت بكيه علي ظهره ورجله، منوها أن كل هذا كان بسبب اختفاء خاتم منها.

وأوضح الشاب في اعترافه، أنه أحضر لأخيه مياه وهو مقيد، وتمكن من القفز من الشباك وطلب من أحد أهالي القرية أن يحضر معه لنقطة الشرطة لعمل بلاغ ضدها لكن كل الناس يخافون من فادية، وبعدها عرف أن أخوه مات.

وأظهر مقطع فيديو جري تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك شاب وهو مقيد اليدين والقدمين من الخلف، ومكمم الفم، حتى لا يصدر صوتا عاليا، فيما يظهر آخر، ذكر بعض الأهالي أنه شقيقه، يمسك عصا غليظة ويعتدي عليه بالضرب وهو يقول له: "انطق، قول".. فيما تتحدث سيدة يظهر صوتها بوضوح في الفيديو، وهي تقول: قول له فين الخاتم، اسأله فين الخاتم، فيما يستكمل الشاب الاعتداء على المجني عليه، الذي يتحرك بشكل سريع على الأرض من شدة الألم، ويوجه السباب للشاب المعتدي، محاولا فك القيود، ويواصل الشاب المعتدي ضرب المجني عليه بالعصا في جميع أنحاء الجسد، وترتفع صرخات المجني عليه رغم تكميم فمه بقطعة من القماش".

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية، قررت أمس تجديد حبس المتهمة "فادية" و"محمد" شقيق المجني عليه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد.