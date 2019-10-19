أمر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية في محافظة الدقهلية اليوم، إخلاء سبيل 21 شخصا من المحبوسين على خلفية أعمال الشغب والبلطجة التي جرت في قرية" تلبانة" على خلفية تعذيب أحمد المتولي رمضان، 19 عاما، عامل، ووفاته بعد ذلك.

وقال علي ماهر والي، محامي المتهمين، إن النيابة العام استأنفت أمر إخلاء السبيل، ومن المنتظر أن تنظر المحضر الاستئناف على قرار الحبس غدا.

وشهدت قرية تلبانة أحداث شغب وبلطجة عقب نشر مقطع فيديو لتعذيب للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرق بعض الأهالي لمنزل المتهمة، وتصدى بعضهم قوات الإطفاء ومنعهم من مباشرة عملهم في إخماد النيران المشتعلة بالمنزل.

يذكر أن مباحث الدقهلية ألقت القبض على 32 شخص خلال أحداث حرق منزل المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 11 منهم، وأمرت بحبس 21 شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات.