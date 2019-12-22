أرسلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطابا للرد على طلب إحاطة قدمه الإعلامي أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، حول تعطل مشروع الصرف الصحي بقرية الحصة منذ 11 عاما جاء فيه أنّه جارِ أعمال تجارب التشغيل تمهيدا للتسليم الابتدائي لها ودخول محطة المعالجة والرفع الخدمة قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح "الخطاب" أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بنهو الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية الحصة، وكذا مشروع توسعات محطة معالجة طوخ لرفع طاقتها من 16 ألف إلى 30 ألف متر مربع يوميا تصرفات قرى الحصة وكفر علوان وكفر العرب ومرصفا، إضافة إلى أنّه جارِ التنسيق مع شركة الكهرباء لإنهاء مشكلة المحولات بمحطة المعالجة.

كان النائب أحمد بدوي تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول موقف مشروع الصرف الصحي بقرية الحصة بطوخ، والذي جرى البدء فيه منذ 11 عاما دون دخوله الخدمة، مطالبا بسرعة إنهاءه لرفع المعاناة عن المواطنين.