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الشباب والرياضة تفتح باب الاشتراك للفوج الأول برحلات اعرف بلدك بالمنيا

الشباب والرياضة تفتح باب الاشتراك للفوج الأول برحلات اعرف بلدك بالمنيا

في أول تصريح له.. وزير الزراعة الجديد: الرئيس وجه بالاهتمام بالمواطنين

في أول تصريح له.. وزير الزراعة الجديد: الرئيس وجه بالاهتمام بالمواطنين

رسائل تكشف تعليق الدعم العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا

رسائل تكشف تعليق الدعم العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد بالغربية

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد بالغربية

مقتل 8 أشخاص في عاصفة قوية تضرب غرب أوروبا

مقتل 8 أشخاص في عاصفة قوية تضرب غرب أوروبا

"هيرميس" تتوقع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على الفائدة دون تغيير في 2020

"هيرميس" تتوقع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على الفائدة دون تغيير في 2020

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في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه

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"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير

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"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

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