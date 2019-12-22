أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة مقتضبة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تداعيات انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، "إن ترامب بعث رسالة مقتضبة إلى الرئيس بوتين أعرب فيها عن استعداد بلاده لمواصلة البحث عن سُبل للتغلب على المشكلات القائمة بين البلدين".

وأفادت (إنترفاكس) بأن رسالة ترامب تأتي كرد منه على العرض الذي قدمه بوتين من قبل بوقف مؤقت لتطوير الصواريخ المحظورة دوليًا بموجب اتفاقية الحد من استخدام الأسلحة النووية متوسطة المدى.

يُشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميًا في أغسطس الماضي من معاهدة الصواريخ النووية التي كانت قد أبرمتها مع روسيا في عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة الأمر الذي نفته الرئاسة الروسية (الكرملين) مرارًا وتكرارًا.