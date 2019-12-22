أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن فوز كلية طب الأسنان بالجامعة بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية فئة المواقع الإلكترونية، ووصولها إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2019.

وقالت الدكتورة عبير دراج، القائم بأعمال عميد الكلية، إنّ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اختارت كلية طب الأسنان جامعة طنطا ضمن أفضل 10 مؤسسات في المواقع الإلكترونية على مستوى 300 مؤسسة حكومية، موضحة أنّ الكلية فازت بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للكلية، والذي يقدم عديد الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين والخريجين والمواطنين وجميع الهيئات المجتمعية المتصلة بالكلية.

يذكر أنّ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أطلقت في يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك في إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.