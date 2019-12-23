تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

المفتي: الإسلام السياسي مشروع فاشل نشأ على يد "البنا" وأصبح كابوسا

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العلم والثقافة ضرورة في تشكيل وعي الإنسان وتقدم ورقي الأمم والشعوب، مشيرًا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها في شتى المعارف والعلوم.

المدفأة القاتلة.. وفاة طفل مختنقا بـ ثاني أكسيد الكربون في أكتوبر

كشفت تحريات الأدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل وفاة طالب بالصف الأول الثانوي داخل شقته، وتبين أن الضحية أشعل المدفأة أثناء نومة بسبب برودة الجو ثم أغلق أبواب وجميع منافذ الغرفة التي ينام بها، واستغرق في النوم ما أدى لعدم وجود أكسجين.

غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة بالورود والأحضان

نظمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، حفل استقبال للدكتورة نفين القباج الوزيرة الجديدة، وانتظرتها أمام سيارتها بالورود، وقبلتها واحتضنتها.

الإفراج عن سامي عنان

قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ومحامي الفريق سامي عنان، إن عنان حصل على الإفراج الصحي من محبسه.

"المركزي" يرفع نسبة قروض الأفراد إلى 50% من الدخل

قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهري إلى 50% مقارنة بـ 35% في وقت سابق.

السيسي للوزراء الجدد: يجب التواصل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم الجدد، عقب آدائهم اليمين الدستورية.

توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا والصغرى بالقاهرة 10

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود الإثنين والثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا في نهاية الفترة.

السجن 15 سنة لـ محمد راجح و 2 آخرين لإدانتهم بقتل محمود البنا

قضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، منذ قليل، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل شهيد الشهامة المجني عليه محمود البنا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا.

محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي لعام 2019، والتي جاء على رأسها الدولي المصري محمد صلاح.

الأهلي يقترب من ضم الدبابة.. عمل إنساني من محمد صلاح.. وصدمة زملكاوية

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع النيجيري أنطوني اكبوتو، مهاجم الاتحاد المنيستري التونسي، وذلك بداية من موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.