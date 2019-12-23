قال الجيش الوطني الليبي، اليوم، إنه رصد طائرة "بوينج" تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى طرابلس في ليبيا، وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددا على أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد جدد -في وقت سابق- تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر". ووعد أردوغان، بإرسال قواته لدعم حكومة الوفاق إذا طلب السراج ذلك وبموجب مذكرة التعاون الموقعة من الطرفين في 27 نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أعلنت الخميس الماضي "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا، ما يفتح المجال أمام تدخل مباشر أكثر لانقرة في ليبيا.