أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية، اليوم، انطلاق عملية أمنية ثانية في جزيرة الحضر جنوب محافظة البصرة الواقعة جنوب البلاد لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن العملية الأمنية الثانية انطلقت بمشاركة قيادة العمليات والجيش العراقي والحشد العشائري، وذلك لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الحضر جنوبي العراق.

ومنذ إعلان العراق في ديسمبر من عام 2017، دحر إرهابيي داعش بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم في عدة مناطق متفرقة من البلاد.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، مقتل عنصري أمن وإصابة ضابط آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غرب البلاد، وقالت في بيان، إن السيارة انفجرت عند تفتيشها من قبل العناصر الأمنية غربي محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عمليات واسعة وذلك للبحث عن المسؤولين عن هذه العملية الإرهابية، فيما فرضت طوقا أمنيا حول مكان وقوع الحادث.

ويأتي هذا الحادث عقب ساعات من إعلان مصدر أمني عراقي انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة البصرة أسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية، ويتزامن هذا الحادث مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في أنحاء البلاد كافة.