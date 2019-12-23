نفذ جنود القوات الخاصة الكورية الجنوبية والأمريكية، اليوم، تدريبات مشتركة أجريت في حالة افتراضية لاختطاف مسؤول كوري جنوبي من قبل الجيش الكوري الشمالي"، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه وفقا لصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أجرت قيادة القوات الخاصة الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تدريبات الاقتحام في قاعدة جوية في كونسان جنوب كوريا الجنوبية في الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريباتها الدورية مع كشف النقاب عن 12 صورة عن التدريبات، وكشفت أيضا مقطع فيديو يحتوي على تدريبات جنود القوات الخاصة على الهجوم على مبنى.

وتحتوي الصور على مشهد عن خروج جنود أمريكيين من المبنى بصحبة شخص يرتدي زيا أبيض اللون، وأجريت التدريبات في حالة افتراضية لاختطاف مسؤول كوري جنوبي من قبل الجيش الكوري الشمالي، وتدربت القوات المشتركة على عملية إنقاذ المسؤول المختطف.

وفسر المراقبون، بأن كشف النقاب عن تدريبات القوات الخاصة أمر نادر للغاية خاصة أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تحرص على عدم كشف النقاب عن صور التدريبات على الرغم من أن التدريبات الخاصة تُجرى بصورة مستمرة، ولهذا السبب فإن كشف النقاب عن صورة للتدريبات المشتركة، يُفسر بأنه يمكن أن يكون تحذيرا ترسله القوات الأمريكية إلى كوريا الشمالية التي تلمح بالقيام باستفزازات بمناسبة أعياد الميلاد.