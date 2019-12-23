قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يهدف للقضاء على الميليشيات الإرهابية المتطرفة "مفيش حل معها"، على حد وصفه، حيث إنها تتبع لتنظيم القاعدة والإخوان وداعش، وهناك أيضًا ميليشيات إجرامية متخصصة في تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية وسرقة المصارف الليبية.

وأضاف "المسماري"، خلال حواره في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن شخص يحاول فصل المشهد الليبي عن المشهد المصري فهو جاهل سياسيا واجتماعيا وجغرافيا، موضحًا أن مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي حتى في الكوارث الطبيعية حتى في الجفاف.

وتابع: "الجيش الليبي تأسس عام 1940 في منطقة أبو رواش بمصر، ومن هذا المكان انطلق الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية مع الإنجليز وتم طرد الإيطاليين من ليبيا، انتمائنا عقائدي لمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية دائما يتحدث عن الشأن الليبي ويؤكد أن هناك إرهاب في ليبيا، ولكن المجتمع الدولي يريد إطالة الأزمة في ليبيا، هذا موقف يسجل لمصر، نحن ومصر في خندق واحد".

وواصل: "الذي يحدث في سيناء هو ما يحدث في بنغازي من عمليات إرهابية لذلك نحن في خندق واحد".