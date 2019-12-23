دخلت كريمة الحفناوي، والدة فرحة ضحية الاغتصاب بالصعيد، والمشهورة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، في نوبة بكاء على الهواء، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، حيث ذكرت أنها لم تكن تعرف واقعه اغتصاب ابنتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادث.

وأضافت أن فرحة عندما ذهبت إلى القسم برفقة خالتها تم احتجازها ثلاثة أيام في قسم الشرطة: "أنا زي أي أم اتصدمت من الواقعة، وكان نفسي أفرح بيها يوم عرسها وألبسها الفستان".

وأشارت إلى أنها دعمت ابنتها في القسم واستمرار القضية وعدم التنازل عنها حتى تحصل على حقها، قائلة: "أسرة الجناة عرضوا الزواج منها وأنا رفضت".

محامي فتاة فرشوط: والدة فرحة مُطلقة شفويا من زوجها.. "ميعرفوش عنه حاجة"

فيما قال المحامي الخاص بالفتاة ويدعى رمضان، خلال حواره في نفس البرنامج، أن والد فرحة لا يعرف عنها شيئا منذ 13 عاماً، كما أن والدة فرحة مطلقة شفوياً بدون ورقة رسمية ولا يعرفون عنه شيئا منذ ذلك الحين.

وتابع: "والدة فرحة لا تحصل من والدها على أي نفقة سوى 200 جنية بواقع 100 جنية لكل فتاة، لأن لديها فرح وندى، بجانب 150 جنية تحصل عليها والدة فرحة من عملها كفراشة في المدرسة واستكتروه عليها ومشوها من المدرسة".