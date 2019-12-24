قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني استعد لأسوأ السيناريوهات قبل المضي قدما في عملية تحرير العاصمة "طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكري الليبي، في حوار شامل لـ"الوطن" خلال زيارته إلى القاهرة ستنشر تفاصيله لاحقا، أنه يرجح إرسال تركيا قوات إلى مدينة "مصراتة"، لافتا إلى نقل الأسلحة والذخائر عبر طائرات من تركيا بأموال قطرية مدفوعة.

وأكد "المسماري" أن المنطقة الشرقية والجنوبية باتت آمنة، داعيا إلى زيادة العمالة المصرية وفتح الخطوط لنقل شركات مصرية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في بنغازي ودرنة.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن مؤخرا انطلاق المعركة الحاسمة في عملية تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان وحكومة فايز السراج.