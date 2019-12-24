مدحت العدل لـ "شيرين": "اكتفي بالغناء فقط أحسن ليكي ولينا"

قال مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن من المطربات الذين تركوا علامة فارقة في عام 2019 هما أنغام وشيرين عبد الوهاب، رغم ما أحدثته الأخيرة من لغط على مدار العام، وذلك خلال حواره في برنامج " القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

ووجه العدل، حديثه إلى شيرين، حيث قال "أم كلثوم عندما سالت مابتطلعيش في حوارات ليه قالت أنا جايه عشان الناس تسمع أغاني اطلع اتكلم ليه ؟، وهي تلك الفنانة المثقفة التي تجلس مع كبار الشعراء وتتقن اللغة العربية ولا تخطئ في حرف، فيجب أن نتعلم منها"، ولذلك يجب على شيرين الاكتفاء بالغناء فهذا أفضل لنا ولها.

من ناحية أخرى، أكد السيناريست أن أزمة حجاب صابرين أخذت أكبر من حجمها مشيراً إلى أنه لا يعرف ما فائدة الخناق على "واحدة تقلع أو تلبس الحجاب"، متسائلًا: "ماذا سيضيف للناس للإسلام أو للبشر خلعها أو ارتدائها للحجاب ؟ والحقيقة مايحدث على السوشيال ميديا جهل كبير".

وعن الشأن الرياضي، قال "نادي الزمالك لديه أفضل لاعبين في مصر وحتى لو تأخرت مستحقاتك سوف تأخذها مهما مر، طارق حامد أفضل لاعب في 2019 على مستوى إفريقيا وليس الزمالك فقط لأنه يقاتل بكل شرف وروح ".