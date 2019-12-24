"الجناة أحضروا كفنا ليدفنوها".. القصة الكاملة لاغتصاب فتاة فرشوط

بقلب انتُزعت منه الرحمة، استغل 3 ذئاب بشرية من مدينة فرشوط بمحافظة قنا، ضعف فتاة وقلة حيلتها، ليختطفوها ويسلبوا منها أعز ما تملك، دون مراعاة أي اعتبارات أخلاقية أو دينية، قبل أن تتمكن الشرطة بالإمساك بهم، وتتطور أحداث القضية إلى أن وصلت لرفض الضحية التنازل عن حقها لتظهر على الشاشة وتروي تفاصيل ما حدث لها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية القصة الكاملة لاغتصاب فتاة فرشوط:

اختطاف فتاة بفرشوط واغتصابها من 3 عاطلين

اختطف 3 عاطلين بمدينة فرشوط شمال قنا، فتاة تدعى "فرحة" تبلغ من العمر 17 عامًا، داخل "توك توك"، وتناوبوا على اغتصابها داخل منزل مهجور قرب زراعات القصب، في أكتوبر من العام الماضي.

قوات الأمن تتلقى إخطارا بواقعة الاغتصاب

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، إخطارا بأن أسرة فتاة قاصر تقدمت ببلاغ ضد 3 عاطلين اختطفوا ابنتهم في وقت متأخر، واغتصبوها، وحُرر محضر بالواقعة.

ضبط المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط وإحالتهم للنيابة

وتشكلت قوة من مباحث مركز شرطة فرشوط، وألقت القبض على 3 متهمين ، "علي.ك.ا"، (21 عامًا)، وشقيقه "محمد"، (19 عامًا)، و"مصطفى.ر.ع"، (22 عامًا)، من بينهم سائق "توك توك"، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، كانت الفتاة أدلت بأوصافهم، وأحيل المتهمون للنيابة في القضية رقم 2550.

المتهمون ينكرون جريمتهم أمام النيابة: "مشوفنهاش"

أنكر المتهمون بخطف واغتصاب فتاة بفرشوط ارتكابهم الواقعة أمام النيابة العامة، قائلين: "مشوفنهاش ومنعرفش حاجة"، بينما أكدت المجني عليها ارتكابهم الواقعة.

حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

محامي المجني عليها يكشف تفاصيل الواقعة

وكشف إسماعيل سلاوي، محامي "فرحة"، بعضا مما ورد في حديثها خلال التحقيقات زاعما أنها وأسرتها تعرضوا لضغوط دفعتهم لترك منزلهم في قرية فرشوط، ودفعت الأب -مغلوبا على أمره- لطلب التنازل عن القضية، ويحكى أن الشقيقين رأيا فرحة في نجع حمادي، وعرضا عليها المساعدة في إيصالها إلى منزلها بفرشوط، فوافقت واستقلت معهما "توك توك"، ثم انحرفا عن الطريق بمساعدة السائق إلى منطقة نائية بين الزراعات واغتصبا الفتاة التي فشلت في مقاومتهما.

واستكمل المحامي رواية المجني عليها قائلًا: "ظلت فرحة تقاوم الشقيقين دون فائدة، ولم يكتفيا بذلك فحاولا خنقها للتخلص منها خشية افتضاح أمرهما، وجهزا حفرة لدفنها، وبعدما أصاب الجمود جسدها ظن الشقيقان أنها ماتت وعند دفنها انتفض جسدها، فأدركا أنها على قيد الحياة".

لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، -والحديث على لسان المحامي- فنقلاها بمساعدة سائق الـ"توك توك" إلى منزل مهجور، وجرداها من ملابسها واغتصباها مرة أخرى وتركاها عارية في المنزل المهجور، وعندما استغاثت ونظرت من نافذة المنزل فوجدت طفلة صغيرة نادت عليها فهرولت وأتت بجدتها، لتتمكن من فتح المنزل وتستر "فرحة"، التي ذهبت بعدها مباشرة إلى قسم الشرطة وحكت إلى ضابط المباحث ما حدث لها.

النيابة تعاين موقع اغتصاب فتاة قنا

وعاينت النيابة العامة بمحافظة قنا، موقع الأرض الزراعية التى تم اغتصاب الطالبة "فرحة" بداخلها، وعثرت النيابة علي قطع من الملابس الممزقة من ملابس الفتاة، وتم تحريزها وذلك بحسب مصدر أمني بمديرية أمن قنا.

فتاة فرشوط المغتصبة ترفض تنازل والدها عن القضية

رفضت المجني عليها التوكيلات التي قدمها والدها بواسطة المحامي بالتنازل عن القضية، قائلة: "مش هتنازل عن حقي وأنا تعرّضت للاغتصاب وشوفت اللي محدش شافه"، ما دفع القاضي لرفض هذه التوكيلات، مؤكّدًا "هي وكيلة عن نفسها".

تأجيل القضية إلى يناير 2020

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، الأحد الماضي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.

فتاة فرشوط تروي تفاصيل الواقعة: الجناة اشترولي الكفن عشان يدفنوني

وقالت "فرحة"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، إنها وافقت على الظهور إعلاميا، لإيصال صوتها للجميع، كون مثل تلك الوقائع تتكرر بشكل كبير في الصعيد.

وأضافت أنها كانت متجهة للبنك من أجل جلب الفيزا لجدتها، وجرى اختطافها من خلال سائق توك توك: "ضربني على راسي بآلة حادة، ولم أفق إلا عندما وجدت نفسي وسط زراعات القصب، وقام سائق التوكتوك بتكتيفي من ظهري بواسطة حبل، وجردني من ملابسي واغتصبني هو وزميله".

وأوضحت: "تعرضت لحالة إغماء لأنهم حاولوا خنقي واعتقدوا أنني مت، واصطحبوني لمنزل مهجور ليس به أحد، وحاولت الصراخ ليساعدني أحد، وصعدت للطابق الرابع ووجدت فتاة متجهة لأخذ دروسها، وقعدت أنادي عليها، وأشاور لها بأيدي، استجاب ربنا لدعائي، ورأتني الفتاة، ودخلت المنزل واستدعت جدتها لمساعدتي".

وواصلت: " للأسف جدة الفتاة مكنتش قادرة تساعدني، وأخدت نفسها ومشيت لما عرفت هوية المغتصبين، تعرفهم وهم أصحاب نفوذ قوي قوي في الصعيد، ولها صلات بناس مهمة، وعدتني جدة الفتاة بالمساعدة، لكن مشيت ومشفتهاش تاني".

وأردفت: "جاء أحد المغتصبين وأخوه، وبدأوا يتفقوا مع بعضهم قدامي يعملوا إيه معايا، واحد قال ندفنها في بير البيت المهجور ده، ومحدش هيعرف حاجة لأنه بيت مهجور، وواحد تاني اقترح انه يتهم حد تاني أنه عمل الواقعة، أو نسفرها بره المحافظة، وتقول للناس أنها كانت مسافرة، وحد تاني غيرنا اللي عمل كده، وواحد تالت قال نرميها بره".

وتابعت: "قعدت أقول لهم حاضر وأجاريهم في الكلام، لحد ما هربت من سائق التوكتوك، ولقيت حاطط في التوكتوك كفن أبيض كانوا هيموتوني، وهربت وقعدت أجري، وارتديت عباءة وعبرت الجسر لحد ما وصلت بيت اقربائنا، اتصلوا بخالتي توجهنا لمركز الشرطة، وحررنا المحضر".

وأشارت إلى أنها اخذت القرار بالتوجه للشرطة، كي تأخذ حقها بالقانون، "لم أذهب إلى أمي، بل ذهبت للقسم بملابسي الممزقة، برفقة خالتي، لأن والدتي كانت تعاني من وجع قدميها".

محامي فتاة فرشوط: نتعرض لتهديدات

قال إسماعيل سلاوي، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أنه لا يترافع عن فرح في البرنامج التليفزيونية، حيث إن القانون في النيابة والمحكمة، لكنه ظهر في وسائل إعلام ليكشف مأساة فرحة، التي تعرضت للاغتصاب من اثنين أشقاء وسائق توك توك.

وتابع: "كانوا جايبين لها الكفن عشان يدفنوها، بس ربنا كتب لها الحياة من تاني، هي فرحة تعرضت للاختطاف وهتك عرض واغتصاب، يعني ثلاثة جرائم في آن واحد، وعرض عليها 200 ألف جنيه للتصالح في القضية، وأمها الشريفة رفضت ذلك، رغم أن والدتها تعمل فراشة في مدرسة بـ 150 جنيهًا".

وواصل: "قبل وصولي للبرنامج مراتي اتصلت بيا وقالت فيه ناس بتلعب في باب الشقة، بس برضه مش خايفين، وهنكمل يوم الجلسة، ومن قبلها تعرضنا لتهديدات وعرض مكافآت مالية ولكن فوجئنا قبل الجلسة بساعات بتوقف المكالمات الهاتفية من أسر الجناة، فأخبرت فرحة أن هناك شيئا غير مريح بعد توقف المكالمات".