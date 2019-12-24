مدحت العدل: اكتشفت أنني كبرت في السن بعد رحلتي الغنائية

قال مدحت العدل الشاعر والسيناريست إنه بعد رحلته الغنائية وكثير من الأغاني الناجحة بداية من "أمريكا شيكا بيكا" ونهاية بـ"ملعون أبو الناس العزاز"، اكتشف أنه كبر حيث قابل أجيالا كثيرة من السيدات المتزوجات اللاتي أخبرنه بأنه صنع شبابهن بأغانيه، وعندها شعر بتقدمه في السن.

وأضاف العدل، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية "الحدث"، أنه سعد بالتأثير الذي أحدثه هو وأبناء جيله وسط صراع الأجيال وكل جيل له مشاعره الصادقة بما يعكس حبه لوطنه لكن في النهاية تركنا إرثا متميز.

وقال إنه سافر للسعودية على هامش موسم الرياض لإعطاء كورس، وبدأت الرحلة مع كورس أكايديم مع أكاديمية مصرية اسمها "أكاديمية دهب" تضم كوكبة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد زاهر وتوجهت للرياض ضمن المحاضرين في السيناريو، وطلبت مني زوجتي السفر معي فقلت لها اصبري حتى أتاكد أن هناك حضورا نسائيا فوجئت بأن الحضور البالغ 25 فردا معظمهن سيدات، ورغم أن لي أصدقاء كثر في السعودية من الكتاب وغيرهم وفوجئت بالانفتاح في السعودية وليس لديهم أي مشكلة في النقاش في كل الأمور سياسة ودين وجنس لديهم انفتاح لكل " التابوهات" ووجدت هناك سيدات أذكياء والموهبات والفضل يعود لولي العهد السعودي والملك أيضا الذي فرك مصباح علاء الدين فخرجت كل هذه المواهب، متوقعاً مستقبلا باهرا للسعودية بعد خمس سنوات، حيث ستكون القوة الناعمة للسعودية في هذه المواهب في الدراما والسينما والفن رغم القوة الاقتصادية للمملكة وغيرها، حيث إن ثورة السعودية الأخيرة الثقافية نقلها من مصاف عصور سابقة إلى عهد الحداثة وهو كان شيئا أساسيا ومؤثرا، ولاحظت ذلك في البشر وغيره.