أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق في الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاح البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن المصرية:

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20

طنطا الصغرى 11 والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

العريش الصغرى 10 والعظمى 23

نخل الصغرى 01 والعظمى 21

المنيا الصغرى 05 والعظمى 21

الوادي الجديد الصغرى 05 والعظمى 22