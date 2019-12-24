أعلن الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة أنّ مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" أحد الركائز الثقافية بالجمعية، يطلق صباح الغد فعاليات احتفالاته بأعياد الكريسماس والعام الجديد 2020 الممتدة لمدة أسبوع، والتي تتنوع في فحواها بين الترفيه والتعليم، لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال بمشاركة المئات من الأطفال وأسرهم.

وقال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، في تصريحات صحفية عنه أنّ الاحتفالية تتضمن ورش حكي يستمع فيها الأطفال إلى بابا نويل، الذي يأخذهم بخيالهم إلى بداياته وكيف أصبح الشخصية المحببة للجميع، ويعد أهم رمز في احتفالات العالم بالعام الجديد، فضلا عن ألعاب ترفيهية تنمي الانتماء إلى الوطن باحتفالاته بكل المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبها، قالت فاطمة مصطفى نائب مدير متحف الطفل، إنّ الاحتفالات تشمل دي جي، هدايا سكريت سانتا، بازل، الرسم على الوجه والتقاط الصور التذكارية، ورش عمل لتنمية قدراتهم العلمية والثقافية، وتبدأ الفعاليات في التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء طوال أيام أسبوع الاحتفالات، وحتى التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت، بينما ليلة رأس السنة تمتد الاحتفالية حتى الساعة 12 مساء.