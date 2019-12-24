لقى طالب بالبحيرة، مصرعه اليوم، تحت عجلات قطار ركاب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بالقرب من قرية دهشور بمركز دمنهور.

وكان المقدم أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، قد تلقى بلاغاً يفيد وصول "أحمد م.ش" 15 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، مستشفى دمنهور العام جثة هامدة.

وبالتحري والفحص تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اصطدامه بقطار 2008 القادم من الإسكندرية ومتجه إلى القاهرة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وجرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.