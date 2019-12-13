مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بالمنوفية

لقى طالب مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث دراجتين، منذ قليل، أمام قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصطدام الدراجتين، وسقوط أحدهم بترعة النعناعية بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد علي مأمور مركز شرطة أشمون بحادث تصادم وسقوط دراجة نارية بترعة أشمون، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بطريق الكوادى - طليا أمام قرية طليا - دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث "أ ف ع ط" حلاق، و"إ أ ع س" طالب ومقيمان بدائرة المركز، حيث وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجتين بالمواجهة مما أدى إلى سقوط الدراجة الثانية وقائدها بترعة أشمون المجاورة للطريق ووفاته غرقاً.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من قائد الدراجة الأولى ، ومرافقاه "م ز أ ا " تباع ،" أ م م " عامل ومقيمان بذات الناحية، وجميعهم مصابين كدمات وسحجات متفرقة، وبسؤال كلا من المصابين وشقيق المتوفي أقرروا بمضمون ما سبق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.