قرر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقال النجار، في بيان له، إنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غدا، تقرر تعطيل الدراسة في جميع الكليات على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظة مطروح شهدت، اليوم رياح شديدة محملة بالأتربة زادت على مستوى مدن "النجيلة وبرانى والسلوم" وتسببت في انخفاض نسبة الرؤية على الطرق الدولية كطريق مطروح السلوم ومنعت الكثير من المواطنين من الخروج من منازلهم لقضاء حوائجهم، وتستمر حالة الطقس السيء حتى نهاية الأسبوع.