قدمت دينا طارق، إحدى متحديات الإعاقة، وندى أحمد، متحدية إعاقة سمعية، ومهندسة قسم الميكانيكا للأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، رقصًا استعراضيًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم.

وجاء الاستعراض على نغمات أغنية "فيها حاجة حلوة"، وسط تصفيق حاد من الحضور والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.