ترأس منذ قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء "سيدة مصر" بمدينة نصر بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

حيث شهدت الكنائس تعزيزات أمنية مكثفة، وأمَّنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

ويشارك في الصلاة، الأنبا باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وسط حضور عبدالعزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القمامصة والكهنة والراهبات والشمامسة والشعب، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.