توفى عامل في أحد مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لجلطة مفاجئة في القلب، جرى نقله على إثرها لمستشفى السادات العام لمحاولة إنقاذه، إلا أنّ محاولات إعادته للحياة فشلت.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ع. ع"، 49 عامًا، مقيم قرية طملاي بمركز منوف مغشيًا عليه أثناء عمله داخل أحد مصانع مدينة السادات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته نتيجة جلطة بالقلب.

حرر محضر بالواقعة إداري مركز السادات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.