كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استعداد الوزارة حال سقوط أمطار غزيرة على المحافظات، حيث ذكر أنّ هناك تنسيقا بين الوزارة والمحافظات من خلال غرفة العمليات، والتأكد من تغطية أعمدة الإنارة لمنع تعرض أي مواطن للصعق نتيجة الأمطار.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أنّ الوزارة شددت على ضرورة متابعة وحدات الصرف والبالوعات، وانتشار عربات كسح المياه، وإعادة تمركزها في المحافظات لاستيعاب عملية شفط المياه.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنّه جرى إيقاف أعمال الصيد في البرلس بكفرالشيخ لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وكذلك غلق شاطئ كليوباترا والغرام في محافظة مرسى مطروح لارتفاع معدل الأمواج وسرعة الرياح.