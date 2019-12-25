ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بشبين الكوم

تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث شبين الكوم، بالتعاون مع الأمن العام من كشف غموض سرقة الدراجات البخارية بناحية المركز.

بالانتقال، تمكنت مباحث المركز من القبض على "م.ج" 21 سنة، عاطل، و"إ.ص" 29 سنة، عاطل، ومقيمان بقرية شنوان مركز شبين الكوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 جرائم سرقة دراجات بخارية بدائرة مركز شبين الكوم ومركز قويسنا، واعترفوا بمكان المسروقات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.