تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

- يلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط محاضرة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمدينة أبوظبي تحت عنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية".

- النطق بالحكم في محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013.

- ينظم اتحاد كتاب مصر حفلا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد في تمام الخامسة مساء.

- تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا للأطفال في الساعة الحادية عشر صباحا على مسرح دار أوبرا دمنهور، يحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

- تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بعنوان (معمل الابتكار والاختراعات لمدة أسبوعين -الأربعاء والأحد- من كل أسبوع) من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.

- ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "حلوان مدينة القصور والسرايات.. دراسة في نشأة المدينة وتاريخها وآثارها"، وذلك في تمام الثانية ظهرا، بقصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بحلوان.

- تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية ضمن الفعاليات التي ينظمها صالون الأوبرا الثقافي احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في السابعة مساء على المسرح الصغير بالأوبرا.

- ينظم المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة احتفالية بيوم المترجم العالمي، وفى إطار الاحتفاء بـ "العام المصري الروسي 2020".

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي انبي وحرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي سموحة والجونة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي طلائع الجيش والمصري ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.