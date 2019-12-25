رغم الطقس السيئ.. انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

انتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وشهدت حركة إقلاع وهبوط الطائرات انتظاما رغم سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة الرياح المحملة بالأتربة والرمال المحملة في الهواء.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار مازال يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون مشاكل، وأن سوء الطقس والأحوال الجوية المتقلبة، لم تؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، مشيرة إلى أن حركة إقلاع وهبوط تتأثر في حالة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع الأرصاد الجوية على مدار الساعة تحسبًا لأي طوارئ.

فيما ناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، والاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالعاصفة الترابية، وارتداء السترات الصفراء واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة حرصا على أرواحهم وحياة الركاب.

وتشهد البلاد اليوم الأربعاء، نشاطا ملحوظا للرياح المحملة بالأتربة على القاهرة وبعض المحافظات أدت إلى حجب الرؤية جزئيا على الطرق الرئيسية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السيئ حتى نهاية الأسبوع الجاري.