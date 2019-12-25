"كوكتيل فاسد".. تسمم 3 طالبات والقبض على عاملين بمحل عصير قصب في سوهاج

أصيب 3 طالبات أمس بأعراض تسمم غذائي إثر تناولهن عصير "كوكتيل فواكه" من أحد محلات العصائر بدائرة مركز طما شمال سوهاج، تم نقلهن لمستشفى طما المركزي في غيبوبة تامة، ثم تحويلهن لمستشفى أسيوط الجامعي، وتم ضبط عاملين بالمحل المتسبب في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "جهاد.ح.م" 17 عاما طالبة، و"أسماء.ع.ع" 18 عاما طالبة و"إيمان.م.م" 18 عاما طالبة، مصابات بحالة إعياء شديد وغيبوبة تامة "ادعاء احتساء عصير فاسد" وتم تحويلهن لمستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدة الأولى ووالدة الثانية وشقيق الثالثة، قرروا عقب خروج المصابات من درس خصوصي تناولوا "كوكتيل فواكه" اشتروه من محل عصائر كائن ببندر طما ما أدى لإصابتهن، واتهموا مالك محل العصير بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط كلاً من "عبد العال.ع.ع" 26 عاما عامل، و"صلاح.هـ.م" 30 عاما عامل، ويقيمان بندر طما، قائمين على تجهيز العصائر، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.