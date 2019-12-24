أصيب عامل وزوجته وأبناؤهما - 4 أطفال - بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة منزلية "بطاطس" بدائرة مركز سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج، وتم التصريح بخروج الأب والأم بعد عمل الإسعافات اللازمة لهما، وتم حجز أطفالهم تحت الملاحظة الطبية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من "أحمد. ع. م" 38 عاما، عامل، زوجته "سحر. ح. ي" 32 عاما، ربة منزل، وأبنائهم أروى، 12 عاما تلميذة، محمد، 10 أعوام، تلميذ، صفوان، 8 أعوام، تلميذ، آلاء، 6 أعوام، تلميذة، وجميعهم يقيمون بناحية دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد، وصرح للأول والثانية بالخروج عقب تقديم الإسعافات اللازمة لهما وحجز الآخرين تحت الملاحظة.

وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، وبسؤال الأول والثانية قررا شعورهم بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "بطاطس"، ما أدى لحدوث إصابتهم، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.