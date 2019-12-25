رفعت موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء وشهدت مواني البحر الأحمر حالة من سوء الأحوال الجوية، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وحسب بيان موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، بلغت شدة الرياح التي بلغت 19 عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار و الضغط 1009 درجة و حالة البحر مضطربة جدا.

وأصدر اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.