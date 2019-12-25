أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إعلان حالة الطوارئ وإلغاء إجازات القيادات في المرافق الهامة والحيوية ورفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة، لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما اطمئن المحافظ على جاهزية سيارات الكسح المخصصة، لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

شدد المحافظ على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق و المحاور البديلة، في حالة إغلاق أي شوارع او ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات و عبور المواطنين.

أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.